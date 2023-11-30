30 ноября, 20:07,
обновлено 30 ноября, 20:13
Палестино-израильский конфликт

Блинкен выразил обеспокоенность идеями о расширении еврейских поселений на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выразил глубокую обеспокоенность предложениями расширять еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Читайте также
Обвинения в нарушениях перемирия и переговоры о заложниках. Конфликт в Палестине

"Я выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу шагов, которые могут привести к эскалации напряженности на Западном берегу, в том числе экстремистского насилия со стороны поселенцев и предложений ряда членов коалиционного правительства Израиля по дальнейшему расширению поселений. Я озвучил четкие ожидания насчет решения этих вопросов", - сказал он на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони