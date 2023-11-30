США заявили, что не планируют снимать ограничения на поставки чипов в Китай

Посол Соединенных Штатов в Китае Николас Бернс пояснил, что республика может использовать "чувствительные технологии" для развития возможностей своей армии

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация США не рассматривает возможность отменить ограничения на поставки передовых чипов и высоких технологий в Китай на фоне улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил американский посол в КНР Николас Бернс.

"Мы не собираемся извиняться за контроль [экспорта] и ограничения. Такие чувствительные технологии, как искусственный интеллект, могут быть использованы для того, чтобы помочь Народно-освободительной армии Китая развивать ее возможности", - заявил он. "Национальная безопасность не обсуждается", - добавил дипломат.

Он считает, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско 15 ноября положила начало положительным тенденциям в двусторонних отношениях. "Для нас важно поддерживать импульс, чтобы мы вновь не были сбиты с курса. Самое важное сохранять тесный контакт между двумя правительствами и высокопоставленными официальными лицами", - добавил посол.

31 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американская компания Nvidia прекратила принимать заказы китайских предприятий на новые чипы из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить лицензию у Министерства торговли США, чтобы получить разрешение на экспорт своей продукции в КНР.