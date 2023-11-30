Белый дом призывает Конгресс к пакетному рассмотрению помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не уточнил, обсуждал ли президент США Джо Байден вопрос об оказании дальнейшей помощи Киеву со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Американская администрация сигнализировала о том, что выступает против рассмотрения Конгрессом США целесообразности дальнейшего оказания помощи Украине отдельно, без увязки с другими приоритетными бюджетными вопросами.

"Мы хотим, чтобы Конгресс занялся всеми четырьмя приоритетами, профинансировал все четыре", - заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя вопрос о том, готово ли правительство США согласиться на рассмотрение на Капитолийском холме отдельного законопроекта о продолжении помощи Киеву.

"Мы хотим, чтобы они [члены Конгресса] действовали относительно этого как можно скорее", - подчеркнул представитель Белого дома. По его словам, исполнительная ветвь власти США ждет от законодательной "движения по всем четырем этим составным частям: Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и пограничному контролю".

Кирби затруднился уточнить, обсуждал ли президент США демократ Джо Байден вопрос об оказании дальнейшей помощи Украине с новым спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном (от штата Луизиана). Последний занимает третий по значимости пост в американской государственной иерархии и входит в ряды Республиканской партии США.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Многие республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Байден подписал 16 ноября принятый Конгрессом США законопроект о продлении финансировании работы американского правительства ввиду отсутствия утвержденного федерального бюджета. Однако документ не содержит пунктов о выделении помощи ни Украине, ни Израилю.