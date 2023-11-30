Базы США в Ираке и Сирии после начала перемирия в Газе подверглись нападению один раз

Оно произошло 28 ноября, никто не пострадал, сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Соединенных Штатов зафиксировало лишь одно нападение на американские войска, расположенные в Сирии и Ираке, с момента объявления гуманитарной паузы в секторе Газа 23 ноября. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх на брифинге.

"Нападение произошло во вторник, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Таким образом, общее число атак [на американские базы в Ираке и Сирии] с 17 октября выросло до 74". Сингх не привела подробностей нападения, но отметила, что в результате атаки никто не пострадал и никакого ущерба военным объектам не было нанесено.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 73 раза.

На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа.