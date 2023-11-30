Залужный сообщил ВС США данные исследований о применении различных видов оружия на Украине

Предыдущий телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генералом Чарльзом Брауном состоялся у главкома ВСУ 13 ноября

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном результаты исследований относительно применения различных типов вооружения на Украине.

"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном <...> Также поделился с партнерами результатами наших исследований по эффективности применения определенных типов вооружения", - написал украинский главком в Telegram-канале.

Предыдущий телефонный разговор с Брауном состоялся у Залужного 13 ноября. В ходе него стороны обговорили потребности Киева в поставках средств ПВО и боеприпасов.

В июле на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников заявлял газете Financial Times, что боевые действия на Украине дали возможность западным партнерам протестировать свое вооружение в прямом столкновении с российским. Резников назвав Украину лучшим полигоном для мировой военной промышленности отмечал, что западные союзники Киева получили возможность увидеть, как работает их оружие в условиях боевых действий, насколько эффективно и нуждается ли оно в модернизации.