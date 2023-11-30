Минфин США внес в санкционный список по КНДР восемь физических лиц и одну организацию

Двое из попавших в список граждан республики якобы проживают в Москве и Владивостоке, следует из данных ведомства

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. США внесли в санкционный список по КНДР восемь человек, в том числе двух, предположительно проживающих в РФ, а также одну организацию. Соответствующие данные приводятся на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из опубликованных данных, в санкционный список внесены два гражданина КНДР, якобы проживающие в Москве и Владивостоке. Кроме того, в список попали два гражданина республики, якобы проживающие в Тегеране. В санкционный список также включена хакерская группировка Kimsuky, также известная как Apt43, Archipelago, Black Nanshee и фигурирующая под другими названиями. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.