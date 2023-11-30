Пентагон заявил, что у администрации США заканчиваются средства на помощь Украине

Заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх также выразила надежду на то, что Конгресс в ближайшее время одобрит запрос на выделение дополнительных средств для помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена почти исчерпала имеющиеся в ее распоряжении средства на оказание помощи киевским властям, однако пока продолжает военные поставки на Украину. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы продолжаем поставлять Украине то, что мы можем, исходя из того, что осталось от средств в рамках особых президентских полномочий. Они у нас заканчиваются", - сказала она.

Сингх выразила надежду, что Конгресс в ближайшие недели одобрит запрос американской администрации на выделение дополнительных средств для помощи киевским властям, так как США "надо продолжать предоставлять Украине все, что ей нужно на поле боя".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, ранее выделенных на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Многие республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Байден подписал 16 ноября принятый Конгрессом США законопроект о продлении финансировании работы американского правительства ввиду отсутствия утвержденного федерального бюджета. Однако документ не содержит пунктов о выделении помощи ни Украине, ни Израилю.