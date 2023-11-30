Тайвань проверит кандидатов на выборах главы острова на двойное гражданство

Результаты проверки представят в избирательную комиссию

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Тайваня проверит кандидатов на предстоящих выборах главы администрации острова на наличие двойного гражданства. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Соответствующая проверка проводится представительствами острова за рубежом. Ее результаты будут представлены в избирательную комиссию. Она коснется не только тех, кто выдвинулся на выборах на пост главы острова, но и их партнеров по предвыборной кампании, которые в случае победы должны занять должность замглавы администрации.

Как отмечает агентство, ранее в тайваньских СМИ появилась информация, что кандидат на пост замглавы администрации от Тайваньской народной партии У Синьин сохранила гражданство США. Сама политик опровергла эту информацию, указав, что отказалась от американского паспорта несколько лет назад после возвращения на остров и уже проходила соответствующие проверки, когда избиралась в Законодательный юань (высший законодательный орган Тайваня).

Представитель Американского института на Тайване (AIT, де-факто является посольством США на острове) отказался прокомментировать запрос агентства о том, имеет ли У Синьин американское гражданство, указав, что этот вопрос носит частный характер.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня пройдут 13 января 2024 года. Согласно последним опросам, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ вырвался на первое место - его поддержали 31,9% респондентов. На протяжении нескольких месяцев считавшийся фаворитом представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ сместился на второе место (29,2%). Третьим идет кандидат от выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (23,6%).

В течение нескольких недель оппозиция вела переговоры о выдвижении единого кандидата, однако так и не смогла согласовать общую кандидатуру. После этого представители двух главных оппозиционных партий - Кэ Вэньчжэ и Хоу Юи - подали заявки отдельно друг от друга.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.