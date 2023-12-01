AFP: ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем

По данным агентства, посредники прилагают усилия, чтобы добиться этого

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС "готово продлить" действующее с 24 ноября четырехдневное гуманитарное перемирие. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

"Посредники прилагают активные усилия, которые продолжаются и в настоящее время, чтобы добиться дополнительного дня перемирия и работать над продлением [соглашения о прекращении огня] еще на несколько дней", - передает агентство его слова.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября было объявлено о продлении перемирия еще на один день.