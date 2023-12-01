США выдали Гаити бывшего лидера вооруженной оппозиции республики

Ги Филипп находился в американской тюрьме за отмывание денег и торговлю людьми

ГАВАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти США депортировали в Гаити бывшего лидера вооруженной оппозиции карибской республики Ги Филиппа, сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным агентства, ранее оппозиционер отбывал наказание в американской тюрьме за отмывание денег, полученных от наркотрафика, и торговлю людьми. Филипп был арестован в начале 2017 года.

Ги Филипп руководил правой партией "Фронт национального восстановления". Эта политическая сила возглавляла вооруженное восстание, которое в феврале 2004 года привело к свержению президента Гаити Жана- Бертрана Аристида.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По данным телеканала Telesur, вооруженные банды контролируют более 80% столицы и консолидируют позиции в других регионах страны.