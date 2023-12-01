Группа из шести освобожденных в Газе заложников прибыла в Израиль

Они направятся на базу Хацерим, где пойдут первичный медицинский осмотр, передает армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские военные приняли группу из шести человек, находившихся в заложниках у палестинских радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности сейчас находятся вместе с шестью освобожденными израильскими заложниками на израильской территории. Позднее они направятся на базу Хацерим, где они пойдут первичный медицинский осмотр. Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их в больницы, где они воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении.