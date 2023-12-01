США ждут итогов расследования Индией планов убийства сикхского сепаратиста

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне относятся к разбирательству "очень серьезно"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация США ожидает результатов начатого властями Индии расследования относительно якобы планировавшегося убийства сикхского сепаратиста на американской территории. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам своего визита в еврейское государство.

Федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк в среду сообщила, что предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к планированию данного убийства. Гупта был задержан в Чехии 30 июня. По версии американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника. Его имя и должность не раскрываются.

"Что касается Индии, во-первых, это продолжающееся судебное разбирательство. Потому вы поймете, что я не стану давать комментарии относительно подробностей этого. Могу сказать, что мы относимся к этому очень серьезно", - ответил Блинкен на вопрос журналиста относительно произошедшего.

По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, несколько должностных лиц США "в последние недели напрямую обращались по этому вопросу к правительству Индии". "Правительство объявило сегодня, что проводит расследование. Это хорошо и целесообразно. Мы ждем результатов", - подчеркнул Блинкен.

Позиция Вашингтона

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила в среду, что вашингтонская администрация ожидает от Индии привлечения к ответственности причастных к якобы планировавшемуся убийству.

Президент США Джо Байден, как сообщили журналистам представители американской администрации, в связи с произошедшим поручил директору Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу посетить Индию. Он должен был заявить властям этой страны, что США считают якобы имевшую место подготовку к убийству недопустимой.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.