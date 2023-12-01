Конгрессмены США потребовали проверить производителя дронов из КНР

Законодатели утверждают, что компания связана с Народно-освободительной армией Китая, и просят при необходимости ввести против Autel Robotics санкции, сообщает агентство Reuters

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий обратилась к американской администрации с требованием провести расследование в отношении компании - производителя беспилотников из КНР Autel Robotics и при необходимости ввести против нее санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо законодателей.

В документе, подписанном 11-ю конгрессменами, в том числе председателем комитета Палаты представителей по Китаю, содержится просьба к министерствам торговли, обороны и финансов о проведении расследования деятельности Autel Robotics. Законодатели утверждают, что компания открыто связана с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Они полагают, что фирма "представляет прямую угрозу национальной безопасности США, поскольку местные правоохранительные органы и органы власти штатов приобретают и используют беспилотники Autel, вероятно, раскрывая конфиденциальную информацию во всей стране".

В 2020 году Минторг США ввел санкции в отношении китайской компании DJI, также производящей дроны, за то, что она якобы "участвует в притеснении уйгурского меньшинства в Китае" и сотрудничает с НОАК. Конгрессмены поинтересовались, возможно ли введение аналогичных рестрикций в отношении Autel Robotics, которая, по их словам, ведет деятельность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и "потенциально поддерживает" специальную военную операцию на Украине.

В Пентагоне заявили Reuters, что ответят на обращение законодателей. Министерства торговли и финансов, а также сама Autel Robotics ситуацию не прокомментировали.