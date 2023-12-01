Из сектора Газа освободили израильскую невесту удерживаемого ХАМАС россиянина

Сапир Коэн была освобождена в составе группы из шести израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильтянка Сапир Коэн прибыла в составе новой группы освобожденных заложников из сектора Газа в Израиль, ее имя значится в официальном списке, обнародованном канцелярией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ее жених Александр Труфанов, имеющий российское и израильское гражданства, остается в заложниках в Газе.

Она была освобождена в составе группы из шести израильтян. Помимо 29-летней Коэн, в число вызволенных из сектора Газа заложников попали Шани Горен (29 лет), Нили Маргалит (41 лет), Илана Гричевски (30 лет), Биляль Зиядна (18 лет) и Айша Зиядна (17 лет). Ранее в четверг были освобождены еще две заложницы - Мия Шем (21 год) и Амит Сусана (40 лет). "Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи", - отметили в канцелярии.

Как сообщали ранее в пресс-службе посольства РФ в Израиле, Коэн - невеста остающегося в заложниках в секторе Газа Труфанова. Днем ранее были освобождены Ирина Татти и Елена Труфанова - бабушка и мама Александра, также имеющие гражданство РФ. В четверг с ними встретился посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и заверил, что российская дипломатия сделает все от нее зависящее для освобождения всех находящихся в секторе Газа российских граждан, в том числе Труфанова.