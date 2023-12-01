По версии агентства, из-за этого все заметней наблюдается сопротивление граждан страны призыву на военную службу

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Украинцы испытывают чувство уныния из-за провала контрнаступления и ощущения, что конфликт не закончится скоро. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что Украину "охватило чувство уныния" из-за контрнаступления, которое не принесло результатов, и усиливающегося ощущения, что "конфликт не закончится в ближайшее время".

По версии Bloomberg, из-за этого все больше наблюдается сопротивление призыву на военную службу. Мобилизация привела в армию только 10% от запланированного количества, добавляет агентство. Средний возраст украинского солдата - более 40 лет, указывает Bloomberg. Все эти факторы усиливают желание "добиться мира любой ценой".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.