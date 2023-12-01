Госдеп сообщил о сокращении количества терактов в мире в 2022 году на 12%

Как уточняется в докладе ведомства, в 2022-м американское правительство зафиксировало 7 342 инцидента террористической направленности в различных странах

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Количество различных террористических вылазок в мире сократилось в 2022 году на 12%. Такие данные приводятся в очередном ежегодном докладе Госдепартамента о борьбе с терроризмом, который был обнародован в четверг.

Как уточняется в этом исследовании, в прошлом году американское правительство зафиксировало 7 342 инцидента террористической направленности в различных странах. Они стали причиной смерти 21 943 человек. При этом ранения получили 12 470 человек, а еще 4 508 были похищены. "В 2022 году произошло 7 342 террористических инцидента, что представляет собой снижение на 12% по сравнению с 2021 годом", - отмечает внешнеполитическое ведомство США. По его свидетельству, было зарегистрировано также уменьшение на 7% (в сравнении с 2021 годом) числа погибших, на 27% - раненых, на 20% - похищенных.

Согласно выводам Госдепартамента, 84,9% всех терактов в мире были совершены в минувшем году в трех регионах - Западной Азии, Африке южнее Сахары и Южной Азии. Самое большое число террористических вылазок было зафиксировано в прошлом году в Демократической Республике Конго, Сирии, Нигерии, Пакистане, Индии, Ираке, Йемене, Мьянме, Буркина-Фасо и Сомали, уточняется в докладе.