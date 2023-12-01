Сенатор США считает, что Украина не сможет вернуть Крым

Рэнд Пол призвал Киев начать вести переговоры с Москвой

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Ситуация на поле боевых действий указывает на то, что Украине следует задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта. Такое мнение выразил в четверг сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

"Нам следует понять, в какой точке мы находимся. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины [Валерий Залужный] говорит, что это тупик. Нам указывают на то, что мы пришли к точке, из которой могли бы начать переговоры, по сути, мы были [в этом же положении] около года назад. Десятки тысяч человек погибли, а мы просто вернулись в ту же точку", - сказал он в интервью, которое вышло на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive.

Сенатор также отметил, что не "видит возможности" для Киева вернуть Крым.

Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.