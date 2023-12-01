Управление тюрем Израиля сообщило об освобождении 30 палестинцев

Это было сделано в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Управление тюрем Израиля освободило 30 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные приняли группу из шести человек, находившихся в заложниках у палестинских радикалов.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября было объявлено о продлении перемирия еще на один день.