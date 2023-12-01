США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

Такой сценарий возможен в том случае, если Каракас не освободит незаконно задержанных американских граждан, сообщили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/ Соединенные Штаты могут пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан и допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его представители не смогут выполнить эти требования, мы пересмотрим предпринятые шаги по смягчению санкций", - заявили в Госдепе.