Al Jazeera: освобожденные палестинские заключенные прибыли в Рамаллу

По данным телеканала, израильские военные запрещают журналистам освещать это событие

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Автобус с 30 палестинскими гражданами, освобожденными из израильских тюрем в соответствии с соглашением о временном прекращении огня, прибыл в Рамаллу. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Палестинцев в Рамалле встречали родственники и члены семей. Как отмечает телеканал, в числе 30 освобожденных 8 женщин. Также Al Jazeera сообщает, что "оккупационные [израильские] военные прогоняют журналистов с места прибытия заключенных, не позволяя освещать" это событие.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников.