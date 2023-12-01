Лидер КНДР вместе с летчиками отметил День авиации

Ким Чен Ын высоко оценил подготовку военных к выполнению боевых задач

СЕУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю Дня авиации 30 ноября поздравил летчиков и посетил Командование ВВС Корейской народной армии (КНА) и авиационный полк. В частности, он отметил, что даже техническое превосходство противника не может компенсировать идеологическую стойкость и мотивацию военных КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын посетил командование в первой половине дня в сопровождении маршала КНА Пак Чон Чхона и вице-маршала Ли Ён Гиля. Лидер КНДР обошел почетный караул ВВС, летчики преподнесли ему букеты цветов. Руководителя народной республики встретил командующий ВВС Ким Гван Хёк. В его сопровождении Ким Чен Ын осмотрел пункт оперативного управления. Командующий ВВС сделал доклад о расположении сил противника, оперативном плане ВВС КНДР. Ким Чен Ын ознакомился с информатизацией системы оперативного управления и контроля.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи высоко оценил процесс информатизации и модернизации системы контроля за обстановкой в стане противника, но указал, что модернизацию следует продолжать. Ким Чен Ын наметил "тактические и оперативные" направления работы по повышению постоянной боеготовности ВВС с целью реагирования на военные "провокации и угрозы". Он сфотографировался с военнослужащими по случаю Дня авиации. Летчики, как указывает ЦТАК, продемонстрировали "твердую решимость стать крепостью и живым щитом неба" для своей страны.

Визит в полк

Во второй половине дня Ким Чен Ын вместе с дочерью отправился в авиационный полк 1-й авиационной дивизии КНА. Лидера КНДР встретили командиры и пилоты, затем он наблюдал за демонстрационным полетом. По информации ЦТАК, руководитель народной республики "вдохновлял летчиков во время полетов своим смелым и способным управлением". Он высоко оценил подготовку военнослужащих к выполнению боевых заданий. Помимо этого, Ким Чен Ын наблюдал за матчем по волейболу между командами ВВС и ВМС, в котором со счетом 3:0 победили авиаторы. Он также посетил дом культуры, где состоялось представление Ансамбля песни и танца ВВС КНА.

Ким Чен Ын отметил, что артисты смогли отразить "высокий идейный и духовный мир" летчиков КНДР. Он сказал, что и "яйцо, заряженное идеологией, может разбить скалу". Именно этому принципу следует партия в отношении силы, добавил лидер страны. "[Ким Чен Ын] подчеркнул, что исход борьбы определяется не боевыми характеристиками вооружений, а тем, с какими идеями и с какой целью борются, отметив, что даже враги, бахвалящиеся техническими преимуществами, не могут превзойти идейно-политические преимущества наших летчиков", - информирует агентство.

Ким Чен Ын призвал "ковать надежных фениксов" Трудовой партии Кореи из всех летчиков. Вечером 30 ноября лидер народной республики устроил прием, на который был приглашен военный и политический командный состав ВВС КНА, в том числе командующий ВВС Ким Гван Хёк и политкомиссар ВВС Ом Чу Хо. С речью выступил маршал Корейской народной армии Пак Чон Чхон.