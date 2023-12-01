Япония внесла в санкции по КНДР российскую компанию и гражданина РФ

В перечень, в частности, попала организация "Интеллект" с юридическим адресом в Москве

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Японии в связи с запуском КНДР разведывательного спутника расширила список санкций в отношении Пхеньяна, включив туда четыре организации, в том числе из РФ, и пять физических лиц, включая российского гражданина. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

В частности, в перечень попала организация "Интеллект" с юридическим адресом в Москве, компания Versor S.R.O. из Словакии, Air Koryo Trading Corporation из КНДР и хакерская группировка Kimsuky. Среди физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, перечислены один гражданин РФ, три гражданина КНДР и один гражданин Словакии азербайджанского происхождения.

МИД Японии указывает, что эти лица и организации якобы имеют отношение к ракетно-ядерной программе КНДР. Санкции подразумевают заморозку активов компаний и граждан в случае их обнаружения в Японии.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". По данным Пхеньяна, старт прошел успешно. Это была третья попытка страны вывести на орбиту разведывательный аппарат, две предыдущие оказались неудачными.

В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. В свою очередь в КНДР заявили о прекращении соблюдения всех ограничений.