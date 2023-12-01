СМИ: число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до четырех

Газета The Times of Israel сообщает, что один из убитых "был гражданским лицом, открывшим огонь по террористам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате теракта в Иерусалиме, совершенного в четверг, возросло до четырех, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

По его данным, в ходе нападения вооруженных боевиков на автобусную остановку в Иерусалиме четыре человека были убиты и пять ранены, один из них серьезно.

Также газета сообщает, что один из убитых "был гражданским лицом, открывшим огонь по террористам". 38-летний мужчина погиб в результате "огня со стороны сотрудников израильских спецслужб, по ошибке принявших его за нападавшего".

Со ссылкой на полицию The Times of Israel уточняет, что 30 ноября два палестинских боевика открыли огонь по людям на автобусной остановке. Двое израильских военнослужащих, находившихся поблизости, и вооруженный гражданский открыли ответный огонь и убили двух террористов. Затем военные стали стрелять по гражданскому, приняв его за нападавшего.