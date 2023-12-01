NBC: Израиль и США поддерживают диалог о продолжении военной кампании против ХАМАС

Речь идет в том числе о необходимости оказания давления на палестинское движение после перемирия

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Израиль и США поддерживают тесный контакт по вопросам продолжения военной кампании против радикального палестинского движения ХАМАС после завершения гуманитарного перемирия. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC News со ссылкой на израильского чиновника.

"Израиль и администрация [США] поддерживают тесный диалог по многим направлениям, включая необходимость оказания давления на ХАМАС после [окончания] паузы и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа", - сказал чиновник. Он подчеркнул, что Израиль "внимателен" к позиции Вашингтона относительно того, как продолжать военную кампанию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что Израиль должен реализовать план защиты мирных палестинцев в секторе Газа, прежде чем возобновлять крупные военные операции в анклаве.

Газета The New York Times отмечала, что Вашингтон оказался в трудном положении из-за того, что поддерживает Израиль, когда мировая общественность потрясена гибелью гражданского населения в секторе Газа. Телеканал NBC News со ссылкой на источники также информировал, что США опасаются, что могут оказаться в изоляции из-за критики со стороны международного сообщества их позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября было объявлено о продлении перемирия еще на один день.