В больницы Израиля поместили шесть освобожденных заложников

Там они проходят обследование, сообщили в Минздраве еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Шесть израильских заложников, переданных радикальным палестинским движением ХАМАС Международному комитету Красного Креста, доставлены в госпитали в Израиле, где они проходят обследование. Об этом сообщило министерство здравоохранения еврейского государства.

Освобожденные заложники распределены по разным больницам в Беэр-Шеве, Холоне и Тель ха-Шомере. Указывается, что они уже увиделись со своими семьями. В четверг в секторе Газа были освобождены еще два заложника, они также вернулись на родину.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день.