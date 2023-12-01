СМИ: Virgin Australia заставила пассажира сменить майку из-за пропалестинской надписи

По информации телеканала SBS, в авиакомпании мужчине сообщили, что на футболку со словами "Справедливость для Палестины" пожаловались другие пассажиры

СИДНЕЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники австралийской авиакомпании Virgin Australia заставили пассажира сменить футболку из-за надписи в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал SBS.

По его данным, австралиец Даг Кронин, летевший из Брисбена в Сидней, был вынужден снять майку с надписью "Справедливость для Палестины" перед посадкой по требованию сотрудников Virgin Australia, посчитавших этот призыв "оскорбительным для других пассажиров".

В интервью телеканалу Кронин рассказал, что перед посадкой в самолет "его отвели на разговор с менеджером, который попросил переодеться, <...> потому что надпись на футболке стала причиной жалоб от других пассажиров". "Я слишком устал, чтобы спорить, и переоделся в другую футболку, хотя нет и не может быть ничего оскорбительного в том, чтобы требовать справедливости", - сказал он, отметив, что намерен "потребовать от Virgin Australia надлежащего объяснения", а также, возможно, подаст на авиакомпанию в суд за дискриминацию.