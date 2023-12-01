Десантис считает, что администрация Байдена лжет американцам о безопасности границы США

Губернатор Флориды и претендент на пост президента Соединенных Штатов подчеркнул, что среди миллионов мигрантов, попадающих незаконно в страну через южную границу, есть преступники и террористы

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена лжет общественности о том, что американская граница находится в безопасности, этим могут воспользоваться враги страны. Такое мнение выразил в четверг претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис во время дебатов с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом, которые транслировал телеканал Fox News.

"Они [сотрудники администрации Байдена] каждый день ходят в комнату для брифингов Белого дома и говорят, что граница в безопасности, и они вам лгут. Мы знаем, что это неправда <...>. Конечно, наши враги воспользуются этим", - сказал Десантис. Он подчеркнул, что среди миллионов мигрантов, попадающих незаконно в США через южную границу, есть преступники и террористы.

"Джо Байден сидит сложа руки, он отказывается заботиться о границе, он отказывается привлекать к ответственности наркокартели [поставляющие фентанил в США] <...>, и американцы продолжают умирать из-за передозировки фентанила <...>, также может произойти террористическая атака", - предупредил республиканец.

Ранее другой претендент на пост президента США Дональд Трамп также раскритиковал администрацию Байдена за миграционную политику, в результате которой США превратились в "свалку".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Трампа и Десантиса, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли и несколько других политиков.