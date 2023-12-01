Эксперт заявил, что позиция Японии в отношении Газы отличается от политики других стран G7

По мнению профессора Университета Кэйо Айко Нисикиды, это связано с зависимостью государства от арабских стран - поставщиков нефти

ТОКИО, 1 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Политика правительства Японии в отношении кризиса вокруг сектора Газа не во всем совпадает с позицией США и других стран Группы семи (G7), поскольку Токио вынужден в большей степени учитывать мнение арабских стран - поставщиков нефти. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала известный в Японии эксперт по Ближнему Востоку, профессор престижного Университета Кэйо, автор работ по проблеме Палестины Айко Нисикида.

Япония, отметила она, стала единственной страной в "семерке", подписи которой нет под принятым 22 октября совместным заявлением других членов G7 с поддержкой Израиля и его права "защищаться от терроризма". "Главным в этом документе, как представляется, стало именно указание на право Израиля на самооборону, - сказала профессор. - Япония объясняет свое неучастие в принятии заявления тем, что в отличие от других членов G7 ее граждане не оказались в заложниках, а в стране нет национальной еврейской общины. Однако в подоплеке позиции Токио лежит другое - проблема нефти, хотя правительство никогда это открыто не признает".

"Япония по состоянию на октябрь нынешнего года, - сказала собеседница ТАСС, - 96% необходимой нефти импортировала из арабских стран, это крайне высокая степень зависимости. Она не позволяет Токио громко целиком вставать на сторону Израиля. С другой стороны, есть такой фактор, как союз с США, это основа обеспечения безопасности Японии. Токио поэтому трудно говорить что-то противоречащее позиции Вашингтона. Это относится и к политике страны в отношении Израиля и Палестины. Япония не может на этом направлении предпринимать совершенно самостоятельные действия, например предложить себя в качестве посредника. По проблемам Ближнего Востока японское правительство может только придерживаться базисной позиции США и в то же время стараться не вызывать особо сильного раздражения у арабских стран".

Разное поведение в СБ ООН

Представитель Токио, в частности, 18 октября проголосовал в Совете безопасности ООН за проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, которую заблокировали США, применив право вето. Правительство Японии, как отмечала газета Asahi, заметно позже Вашингтона стало использовать и термин "террористические атаки" в отношении действий радикального палестинского движения ХАМАС.

10 ноября глава японского МИД Ёко Камикава сообщила, что ее страна намерена оказать помощь Палестине в обеспечении экономической независимости. Ранее она называла принцип "два государства для двух народов" единственно возможной основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Правительство Японии в то же время выступает с осуждением действий ХАМАС, требует освобождения всех заложников и выступает за гуманитарную паузу в боевых действиях.