Al Jazeera: Израиль задержал 3 390 палестинцев на Западном берегу с 7 октября

Правозащитники, чье заявление распространил телеканал, указали на "повсеместное применение пыток и жестокие избиения", акты вандализма и разрушение домов граждан Палестины

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики задержали 3 390 палестинцев на Западном берегу реки Иордан с момента эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, который распространил заявление палестинских правозащитных организаций.

По их данным, только в среду и четверг на Западном берегу были задержаны 40 палестинцев. Правозащитники указали на "повсеместное применение пыток и жестокие избиения", акты вандализма и разрушение домов палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.