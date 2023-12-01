Парламент Эквадора признал экс-президента виновным в коррупции

Законодатели считают, что Гильермо Лассо участвовал в коррупционной схеме в госкомпании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Парламент Эквадора в четверг признал бывшего президента Гильермо Лассо виновным в хищении бюджетных средств и передал информацию прокуратуре.

"116 голосами за Национальная ассамблея решила, что Гильермо Лассо несет политическую ответственность за хищения, и в связи с этим отправил все документы по политическому процессу прокуратуре и надзорному органу, чтобы они начали соответствующее расследование", - говорится в сообщении, опубликованном на странице парламента в соцсети X (ранее Twitter).

Законодатели считают, что Лассо участвовал в коррупционной схеме в государственной компании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти. При этом парламентарии признали, что не могут запретить экс-главе государства занимать госдолжности, поскольку это не предусмотрено конституцией.

17 мая Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, подписал указ о роспуске Национальной ассамблеи и проведении новых президентских и парламентских выборов. 17 ноября к работе приступил новый состав законодательного органа, который решил продолжить рассмотрение вопроса о виновности экс-президента. 23 ноября в должность президента вступил Даниэль Нобоа, избранный по итогам второго тура, прошедшего 15 октября. Очередные парламентские и президентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.