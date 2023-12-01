СМИ: израильские поселенцы напали на дома палестинцев в деревне Джалуд

Сообщений о пострадавших или жертвах не поступало

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские поселенцы напали на дома палестинцев в деревне Джалуд в северной части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники среди местных жителей.

Утверждается, что в ходе инцидента израильтяне забросали дома палестинцев камнями и подожгли несколько автомобилей. Сообщений о пострадавших или жертвах пока не поступало. Как указывает агентство, проживающие на Западном берегу палестинцы уже неоднократно сталкивались с насилием со стороны израильских поселенцев и военных после начала боевых действий в секторе Газа.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, который распространил заявление палестинских правозащитных организаций, израильские силовики с 7 октября задержали 3 390 палестинцев на Западном берегу реки Иордан. По их данным, только в среду и четверг на Западном берегу были задержаны 40 палестинцев. Правозащитники указали на "повсеместное применение пыток и жестокие избиения", акты вандализма и разрушение домов палестинцев.