В Газе сообщили, что бомбардировками ВВС Израиля разрушены около 60% домов

Без жилья остались порядка 50 тыс. палестинских семей, сообщили в пресс-службе анклава

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Около 60% жилых домов в секторе Газа разрушены израильскими бомбардировками. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу палестинского анклава.

По ее данным, большинство разрушенных домов находились на севере Газы, включая одноименный город. В результате израильских авиаударов по меньшей мере 50 тыс. палестинских семей лишились крова, порядка 250 тыс. единиц жилья частично разрушены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.