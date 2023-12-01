Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что страны найдут пути для возобновления полноценных отношений

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днем республики - 105-летием ее объединения, отметив, что страны смогут найти пути для возобновления полноценных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"И сегодня Беларусь остается верной своим убеждениям, готовой к мирному созидательному диалогу на основе уважения и равноправия. Уверен, наши страны имеют большой потенциал сотрудничества и сумеют найти пути для возобновления полноценных отношений", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, исторические судьбы сделали белорусов и румын очень похожими - они "твердо придерживаются принципов солидарности и взаимопомощи, бережно хранят память предков, свою идентичность и обычаи, благодаря которым являются самобытными европейскими народами".

Белорусский лидер подчеркнул, что главными идеями праздника, который отмечает Румыния, стали "примирение и сплочение общества вокруг фундаментальных ценностей, на которых базируется румынское государство, - независимости и суверенитета, духовного наследия и культурных традиций".

Лукашенко пожелал гражданам Румынии новых достижений, благополучия и прогресса.

Румыния не признала результаты президентских выборов в Белоруссии в 2020 году и призывала власти "начать реальный и содержательный политический диалог с гражданским обществом и оппозицией".