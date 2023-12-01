Лидер молдавской партии заявил, что Санду лишила его гражданства, чтобы не потерять власть

Александр Калинин отметил, что на него наложили персональные санкции европейские государства, США и Канада по просьбе президента Молдавии

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Александра Калинина, чтобы он не смог участвовать в президентских выборах в стране в 2024 году, заявил политик журналистам.

"Санду зачищает все для выборов, которые должны пройти в ноябре 2024 года. Они зачищают левый фланг, я являюсь лидером Партии регионов. Соответственно, я являюсь одним из самых явных кандидатов на следующих выборах, это невыгодно европейским кураторам Санду. Несколько месяцев назад против меня были возбуждены уголовные дела за подрыв конституционного строя Республики Молдова за то, что я поддерживаю Российскую Федерацию, бойцов российской армии. По просьбе Санду на меня наложили персональные санкции европейские государства, США и Канада", - сказал Калинин, отметив, что лишение гражданства было внесудебным.

Он добавил, что большая часть населения Молдавии настроено пророссийски, а прорумынские граждане составляют явное меньшинство. Но оно лучше консолидировано и именно их интересы отстаивает Санду. По мнению Калинина, президент хочет присоединить Молдавию к Румынии, чтобы этим завоевать авторитет румынского электората и в дальнейшем уже баллотироваться на пост президента Румынии.

С начала СВО Калинин, который также является главой Конгресса молдавских диаспор, вместе с неравнодушными согражданами начал помогать мирным жителям, пострадавшим от боевых действий, и российским военнослужащим.

28 ноября сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдовы Александра Калинина, который ранее был обвинен в поддержке России, попытках дестабилизации ситуации в республике и подпал под санкции ЕС и Канады. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

В мае этого года Совет ЕС внес в санкционный список лидера находящейся в процессе ликвидации оппозиционной партии "Шор" Илана Шора, бывшего олигарха и лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, а также Григория Карамалака и Александра Калинина, которые обладают еще и гражданством РФ. На своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Калинин высказывается в поддержку российской армии, участвует в сборе средств. В прошлом году Санду пригрозила лишать гражданства молдаван, которые будут участвовать в боевых действиях на территории Украины на стороне России.