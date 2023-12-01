СМИ: израильская авиация вернулась в небо над анклавом

Срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, ХАМАС так и не сообщило о его продлении, отмечает телеканал Al Hadath

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, палестинское радикальное движение ХАМАС так и не сообщило о его продлении. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его данным, израильская авиация вернулась в небо над палестинским анклавом, а техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по северо-западным районам сектора. В больницу "Аль-Ахли" уже начинают прибывать первые раненые, некоторые пострадавшие пока находятся под завалами зданий, разрушенных в результате ударов ЦАХАЛ, отмечает Al Hadath.

Министерство внутренних дел сектора Газа утверждает, что израильские самолеты подвергли бомбардировке юг анклава, а также город Газа.

В свою очередь ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в секторе Газа. Ранее армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах близ сектора Газа и перехвате системой ПВО по меньшей мере одного снаряда, выпущенного из анклава по израильской территории. Сигналы ПВО прозвучали в граничащих с сектором районах впервые с 24 ноября.