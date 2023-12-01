В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило перемирие

Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыло огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах близ сектора Газа и перехвате системой ПВО по меньшей мере одного снаряда, выпущенного из анклава по израильской территории. Сигналы ПВО прозвучали в граничащих с сектором районах впервые с 24 ноября.