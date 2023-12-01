СМИ: израильские военнослужащие открыли огонь на севере сектора Газа

Это произошло на окраине района Шейх Радван, отмечает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля открыли огонь на севере сектора Газа. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, солдаты "оккупационных [израильских] сил открыли огонь на окраине района Шейх Радван, к северу от города Газа". Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, над сектором Газа видны самолеты израильских ВВС, а "машины оккупационной [израильской] армии ведут огонь на северо-западе сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.