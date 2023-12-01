СМИ: Израиль ведет обстрел северной и центральной части сектора Газа

Телеканал Al Mayadeen также сообщил о бомбардировке северной части анклава самолетами ВВС Израиля

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные столкновения идут между израильскими военными и силами палестинского сопротивления на севере и в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, интенсивные боестолкновения идут в центральной части сектора Газа "между палестинским сопротивлением и оккупационными [израильскими] силами". Также телеканал сообщает о бомбардировке северной части сектора Газа самолетами ВВС Израиля и о том, что ЦАХАЛ ведет массированный артиллерийский обстрел северного, центрального и восточного районов палестинского анклава.