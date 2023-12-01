На Филиппинах рассматривают возможность патрулировать Южно-Китайское море не только с США

Все страны имеют право мирного прохода через него, сообщил министр обороны страны Гилберто Теодоро

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Филиппины рассматривают возможность проводить совместное патрулирование в Южно-Китайском море не только с США, но и с другими странами, в том числе с Британией и Францией. Об этом в интервью изданию Nikkei Asia сообщил министр обороны страны Гилберто Теодоро.

На минувшей неделе Филиппины провели патрулирование Южно-Китайского моря с воздуха и силами ВМС с коллегами из США и Австралии. По словам Теодоро, к патрулированию в спорных водах могут присоединиться Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция и Япония.

"Западно-Филиппинское море (Южно-Китайское - прим. ТАСС) - это часть глобального достояния, все страны имеют право мирного прохода через него", - отметил министр.

Действия Китая в море он назвал "совершенно неприемлемым нарушением всех основных норм международного права". По словам главы Минобороны Филиппин, мировое сообщество должно обратить на ситуацию внимание и "осудить КНР" за действия в Южно-Китайском море. Как утверждает Манила, за последние месяцы Пекин стал действовать "агрессивнее". Китай, согласно утверждениям филиппинской стороны, применял водометы и совершал "опасные блокирующие маневры" против кораблей Филиппин, чтобы сорвать их миссии по пополнению запасов флота. МИД Филиппин подал 58 дипломатических протестов против КНР.

"Они (патрули - прим. ТАСС) будут продолжаться, что бы Китай ни делал", - добавил Теодоро.

Территориальный спор

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.