В Израиле заявили о возвращении к полномасштабным боевым действиям в Газе

Переговоры об освобождении заложников пока не ведутся, заявила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские военные возобновляют полномасштабные боевые действия в Газе, переговоры об освобождении заложников пока не ведутся. С таким утверждением выступила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах.

"Мы возвращаемся к полномасштабным боевым действиям, переговоров об освобождении заложников не ведется", - приводит слова чиновника радио.

Гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на политический источник заявила, что еще одной причиной прекращения перемирия между Израилем и ХАМАС стало то, что сторонники последнего так и не предоставили израильским властям список новой партии заложников, которых планировалось освободить. Журналист портала Axios со ссылкой на еще одного чиновника утверждает, что на протяжении минувшей ночи Израиль продолжал вести переговоры с египетскими и катарскими посредниками, однако эти контакты не принесли желаемого результата.

Ранее Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Незадолго до этого армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах близ сектора и перехвате системой ПВО по меньшей мере одного снаряда, выпущенного из анклава по израильской территории. Сигналы ПВО прозвучали в граничащих с сектором районах впервые с 24 ноября.