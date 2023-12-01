В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС не передало Израилю список заложников

Перемирие прекращено, сообщил представитель Армии обороны Израиля полковник Оливье Рафовиц

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю список заложников, которых готово освободить в пятницу, а также обстреляло израильскую территорию, в результате чего еврейское государство было вынуждено отвечать, и таким образом перемирие прекращено. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.

"ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, ХАМАС несколько раз обстреляло Израиль <...>. Перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия", - сказал он в эфире телеканала CNEWS.

Рафовиц указал, что израильские военные возобновили удары по целям в секторе Газа.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа.