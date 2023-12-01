Израиль заявил, что ХАМАС не выполнило условий перемирия и выпустило ракеты

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль в рамках возобновления боевых действий в секторе Газа привержен целям освобождения заложников и ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Движение ХАМАС не выполнило условия по освобождению заложников в рамках продолжения перемирия и обстреляло ракетами территорию Израиля. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Террористическая организация ХАМАС нарушила сделку, не выполнила свои обязательства по освобождению сегодня всех похищенных женщин и возобновила ракетный обстрел граждан Израиля", - говорится в сообщении.

"Возвращаясь к боевым действиям [в секторе Газа], подчеркнем: правительство Израиля привержено достижению целей войны - освобождению заложников, ликвидации ХАМАС и достижению гарантий, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для жителей Израиля", - добавили в канцелярии.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, после чего ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. До этого армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах близ сектора Газа и перехвате системой ПВО по меньшей мере одного снаряда, выпущенного из анклава по израильской территории. Затем военные проинформировали, что истребители начали наносить удары по военным целям ХАМАС в палестинском анклаве.