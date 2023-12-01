WSJ: спецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру после операции в Газе

По данным газеты, перед Израилем "не стоит вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира", их заботит только, "где это можно сделать и как"

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские спецслужбы готовятся разыскать и ликвидировать лидеров палестинской организации ХАМАС по всему миру по завершении операции в Газе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских чиновников.

Согласно их данным, ведущие спецслужбы страны по приказу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху занимаются разработкой планов по розыску лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже 10 лет базируется политический офис организации. Собеседники газеты отмечают, что перед Израилем "не стоит вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира", их заботит только, "где это можно сделать и как".

Издание пишет, что эта кампания станет продолжением тайных операций Израиля, которые длились десятилетиями. Утверждается, что власти еврейского государства порой воздерживались от нападений на палестинских боевиков, много лет проживающих в Катаре, Ливане, Иране, России и Турции, "чтобы не создавать дипломатических кризисов".

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что официальные лица Израиля и США обсуждают идею высылки тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа для сокращения срока боевых действий. Эта идея рассматривается в рамках переговоров о том, кто будет управлять анклавом, когда конфликт закончится, чтобы не повторилось нападение, подобное событиям 7 октября. В частности, обсуждается создание "безопасных зон, свободных от ХАМАС", которыми будет управлять новая власть в анклаве с опорой на Саудовскую Аравию и ОАЭ.