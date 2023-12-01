CNN: переговоры по освобождению заложников из сектора Газа продолжаются

Как отмечает канал, ни одна из сторон конфликта, а также Египет, Катар и США публично не заявили о срыве переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Переговоры по освобождению заложников, удерживаемых палестинскими группировками в секторе Газа, продолжаются даже после возобновления Израилем военной операции в анклаве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Как отмечает канал, через час после истечения срока перемирия в 07:00 по местному времени (08:00 мск) ни одна из сторон конфликта, а также Египет, Катар и США, которые выступают посредниками между палестинским движением ХАМАС и Израилем, публично не заявили о срыве переговоров.