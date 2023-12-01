На украино-польской границе скопилась очередь из 2,1 тыс. фур

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что, в частности, на КПП "Ягодин - Дорохуск" до забастовки границу пересекали 1,2 тыс. грузовиков, сейчас - 120-140

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 2,1 тыс. грузовиков стоят в очереди на выезд из Польши в сторону Украины из-за непрекращающейся забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на сегодняшнее утро, согласно информации от польских коллег, в сторону Украины в очередях находятся около 2,1 тыс. транспортных средств", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

В частности, на КПП "Ягодин - Дорохуск" до забастовки границу пересекали 1,2 тыс. грузовиков, сейчас - 120-140. А на пунктах пропуска "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене" границу пересекали в среднем по 600 грузовиков, сейчас их количество уменьшилось вдвое или втрое, информировал Демченко.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. С 27 ноября к ним присоединились польские фермеры.

Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. В свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призвало Киев выполнить требования польских перевозчиков.