В секторе Газа заявили, что США ответственны за возобновление операции Израиля в анклаве

Согласно заявлению правительства анклава, международное сообщество во главе с Соединенными Штатами в лице президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена "несет ответственность за преступления израильского оккупанта"

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Международное сообщество во главе с США позволило Израилю возобновить операцию в секторе Газа и несет ответственность за продолжение конфликта. Об этом говорится в заявлении правительства анклава.

"Международное сообщество во главе с США в лице президента [Джо Байдена] и госсекретаря [Энтони Блинкена] несет ответственность за преступления израильского оккупанта и продолжение жестокой войны против гражданского населения, детей и женщин в секторе Газа, дав ему зеленый свет на возобновление военных действий без соблюдения правил ведения войны и норм международного права, в том числе гуманитарного", - следует из заявления, текст которого в Telegram-канале опубликовала пресс-служба правительства сектора Газа.

В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве. По сведениям телеканала Al Jazeera, по меньшей мере четыре человека погибли в результате удара Израиля по городу Рафах, еще два палестинца погибли при обстреле лагеря для беженцев Магази.