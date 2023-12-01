МИД Финляндии организует обучающие курсы по санкциям против РФ

Двухчасовой курс может пройти любой желающий, в случае регистрации участник получит сертификат о его окончании, заявила глава дипведомства Элина Валтонен

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Финский МИД организует онлайн-курсы для бизнеса по практической реализации антироссийских санкций, чтобы повысить их эффективность. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять. Я надеюсь, что вводный курс поможет операторам правильно применять санкции", - приводит финский МИД слова главы ведомства Элины Валтонен. Двухчасовой курс может пройти любой желающий, в случае регистрации участник получит сертификат о его окончании, добавила она.

Валтонен сообщила 26 ноября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что таможня Финляндии возбудила более 600 дел в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций, введенных ЕС против России в связи с конфликтом на Украине. Министерство иностранных дел республики - национальный компетентный орган по реализации санкций ЕС.

Санкции сообщества в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были приняты 11 пакетов антироссийских ограничений. Это самый масштабный санкционный режим в истории ЕС. Российская сторона неоднократно заявляла, что односторонние санкции против РФ нелегитимны.