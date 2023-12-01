Медведчук: выбор традиционных ценностей вместе с РФ жизненно важен для украинцев

По словам политика, сделать правильный выбор украинцам будет непросто, так как миллиарды долларов направлены на то, чтобы "помутить общественное сознание"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Западные ориентиры общества потребления, которые навязывают украинцам, ведут к физической и интеллектуальной деградации, только традиционные ценности, отстаиваемые Россией, дадут украинскому народу опору и достойное будущее. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Западные ориентиры - это для украинцев гибель моральная, физическая и культурная", - написал политик в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру". По его словам, сейчас украинцам внушают, что Запад - это их спасение. Чтобы оторвать народ от его корней и сделать управляемым, западные кураторы насаждают русофобию и уничтожение православной веры, в стране "идет культурная, интеллектуальная и нравственная деградация", отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что только традиционные ценности, которые отстаивают в России, могут дать опору молодым людям, оказавшимся лишенными ориентиров в обществе потребления и погони за удовольствиями. "Выбор традиционных ценностей жизненно важен для украинского общества. И строить такое традиционное общество они могут только с россиянами и белорусами, - европейцы и американцы не дадут", - считает Медведчук. По его словам, сделать правильный выбор украинцам будет непросто, так как миллиарды долларов направлены на то, чтобы "помутить общественное сознание".

Политик обратил внимание, что общество массового потребления ориентирует человека не на достижение жизненных целей, а на получение удовольствия, делая личность инфантильной и легко поддающейся манипуляциям, то есть удобной нечистым на руку властям. "Западный человек старается накопить капитал, спрятать его от людских глаз и жить в свое удовольствие. А [президент России Владимир] Путин поставил перед российским обществом другую задачу: давайте инвестировать в детей, давайте ставить не столько на финансовый, сколько на человеческий капитал", - отметил Медведчук.