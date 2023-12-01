WP: Блинкен, улетая из Израиля, отказался комментировать возобновление боев

Госсекретарь США ранее заявил, что администрация его страны считает своей первоочередной целью на Ближнем Востоке продление гуманитарной паузы в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся с визитом в Израиле, отказался комментировать окончание паузы в боевых действиях между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), журналист которой сопровождал Блинкена в поездке на Ближний Восток.

Как пишет издание, заявление Армии обороны Израиля о возобновлении операций в секторе Газа было оглашено в тот момент, когда кортеж Блинкена выехал из отеля. Когда журналисты спросили его на борту самолета о возобновлении боев, госсекретарь США от комментариев отказался, отмечает газета.

Ранее государственное радио Израиля Kan сообщало, что Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае он намерен принять участие в дискуссиях с арабскими странами по теме климата и о будущем анклава. По данным радиостанции, это произошло "через несколько минут" после возобновления боевых действий в секторе Газа после срыва перемирия движением ХАМАС.

30 ноября госсекретарь США заявил, что американская администрация считает своей первоочередной целью на Ближнем Востоке продление гуманитарной паузы в секторе Газа с целью освобождения заложников и доставки помощи. По данным американских СМИ, стороны по-прежнему ведут переговоры о возобновлении паузы и о возможном обмене заложниками, несмотря на продолжение военных действий в пятницу.