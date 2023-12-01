Орбан заявил, что Венгрия не будет использовать вето на переговоры ЕС с Украиной

Премьер-министр Венгрии уверен, что положительное решение по этому вопросу принято не будет, поскольку по нему нет согласия внутри сообщества

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия не будет накладывать вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но уверена, что положительное решение по этому вопросу принято не будет, поскольку по нему нет согласия внутри сообщества. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Венгрия не будет накладывать вето" на переговоры ЕС с Украиной, поскольку в этом просто не будет необходимости, сказал глава правительства. Он напомнил, что "есть определенные вопросы, по которым решение принимается только с согласия всех стран ЕС", а в данном случае консенсус отсутствует. По его словам, "Еврокомиссия выдвинула предложение начать переговоры о членстве Украины, но это не совпадает с интересами многих государств-членов". "Поэтому мы не должны ставить себя в ситуацию, в которой мы будем чувствовать себя виноватыми", - добавил Орбан.